WebCatalog
FreightWaves

FreightWaves

freightwaves.com

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FreightWaves, küresel tedarik zinciri pazar istihbaratının en güvenilir sağlayıcısıdır. Yüksek frekanslı fiyat, talep ve kapasite verilerimiz ve analizlerimiz, müşterilerimizin küresel fiziksel ekonomiyi kıyaslamasına, analiz etmesine, izlemesine ve tahmin etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: freightwaves.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FreightWaves ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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