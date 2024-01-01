QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği kusursuz bir şekilde optimize etmesi gerekiyor. QAD, bu Uyarlanabilir Kuruluşları mümkün kılmak için Uyarlanabilir Uygulamalar sunar. Santa Barbara, Kaliforniya'da kurulan QAD'in dünya çapında 84 ülkede müşterisi var. Binlerce şirket, kurumsal kaynak planlaması (ERP), dijital ticaret (DC), tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM), dijital tedarik zinciri planlaması (DSCP), küresel ticaret ve nakliye yürütme (GTTE), kurumsal kalite yönetim sistemi dahil olmak üzere QAD kurumsal çözümlerini kullandı. (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç zekası.

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