Foods Connected, üreticiler, perakendeciler ve gıda hizmetleri de dahil olmak üzere yiyecek ve içecek endüstrisi için eksiksiz bir tedarik zinciri yazılım çözümleri paketi sunmaktadır.

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