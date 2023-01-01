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Foods Connected

Foods Connected

foodsconnected.com

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Foods Connected, üreticiler, perakendeciler ve gıda hizmetleri de dahil olmak üzere yiyecek ve içecek endüstrisi için eksiksiz bir tedarik zinciri yazılım çözümleri paketi sunmaktadır.

Web Sitesi: foodsconnected.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Foods Connected ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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