Arkestro, işletmelerin tasarruflarını ve tedarik zinciri performansını artırmalarına yönelik tahmine dayalı bir satın alma yazılımıdır.

Web Sitesi: arkestro.com

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