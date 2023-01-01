Bağlantılı bir ağa ve SaaS platformuna sahip tedarik zinciri yazılımı, fırsatları yakalamanıza, kesintileri tahmin etmenize, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmanıza yardımcı olur.

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