WebCatalog
Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

cloud.plex.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için MES, ERP, tedarik zinciri yönetimi, Endüstriyel IoT ve analitiği içerir ve sürekli değişen bir ortamda hassasiyet, verimlilik ve çeviklikle liderlik etmelerine olanak tanır. pazar.

Web Sitesi: cloud.plex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plex Smart Manufacturing Platform ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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