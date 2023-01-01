Plex Smart Manufacturing Platform

Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için MES, ERP, tedarik zinciri yönetimi, Endüstriyel IoT ve analitiği içerir ve sürekli değişen bir ortamda hassasiyet, verimlilik ve çeviklikle liderlik etmelerine olanak tanır. pazar.

Web Sitesi: cloud.plex.com

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