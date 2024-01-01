OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağlar. OpenPro, uygun maliyetli bir küçük işletme hesap sistemi olarak hizmet verebilir ve üretim için tam özellikli muhasebe yazılımına sahiptir. OpenPro, e-ticaret yazılımı için gereken en güncel yeteneklere sahiptir ve aynı zamanda kanıtlanmış bir tedarik zinciri yazılım sağlayıcısıdır. Son 10 yılda OpenPro yazılımı, açık mimari kullanılarak (her türlü donanım ve SQL veritabanında çalışır) açık kaynak PHP'de yazılmıştır. OpenPro'nun belge görüntüleme gibi gelişmiş özellikleriyle; yeşil kağıtsız iş akışları; entegre barkodlama; entegre telefon sistemleri; XML işlemlerine OCR okuma; ve çoklu dil ve para birimi özellikleriyle müşterilerimize işletim verimliliğinde milyonlarca dolar tasarruf ettik. Yazılım, Hizmet Olarak Yazılım (SAAS), ASP olarak dağıtılabilir veya sunucunuzda çalıştırılabilir. OpenPro, ERP yazılım çözümünden daha fazla değer ve daha fazla özellik arayan her şirket için iş yazılımı çözümleri sunar.

Web Sitesi: openpro.com

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