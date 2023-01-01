ABC Australia

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Avustralya Yayın Kurumu, eski adıyla Avustralya Yayın Komisyonu, Avustralya'nın ulusal yayıncısıdır. Esas olarak Avustralya Hükümeti'nin doğrudan bağışlarıyla finanse edilir ve o günün hükümeti tarafından atanan bir kurul tarafından yönetilir.

Web Sitesi: abc.net.au

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