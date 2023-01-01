WebCatalog
דואר ישראל

דואר ישראל

israelpost.co.il

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Israel Post, İsrail Posta Şirketi'nin (İbranice: דואר ישראל, romanlaştırılmış: Do'ar Yisra'el) ticari adıdır; eski adıyla İsrail Posta Kurumu olup, İsrail'de posta hizmetleri sağlayan devlete ait bir şirkettir.

Web Sitesi: israelpost.co.il

Yasal Uyarı: WebCatalog, דואר ישראל ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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