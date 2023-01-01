UMANG, tüm Hint Vatandaşlarının Merkezi'den Yerel Yönetim organlarına ve diğer vatandaş merkezli hizmetlere kadar Pan Hindistan e-Devlet hizmetlerine erişmeleri için tek bir platform sağlar.

Web Sitesi: web.umang.gov.in

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