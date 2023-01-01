WebCatalog
UMANG

UMANG

web.umang.gov.in

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UMANG çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

UMANG, tüm Hint Vatandaşlarının Merkezi'den Yerel Yönetim organlarına ve diğer vatandaş merkezli hizmetlere kadar Pan Hindistan e-Devlet hizmetlerine erişmeleri için tek bir platform sağlar.

Web Sitesi: web.umang.gov.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, UMANG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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