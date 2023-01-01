NPTEL, MHRD, Govt'un desteğiyle 7 Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nün (IISc) bir E-öğrenme girişimidir. Hindistan'ın.

Web Sitesi: nptel.ac.in

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