WebCatalog
NPTEL

NPTEL

nptel.ac.in

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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NPTEL, MHRD, Govt'un desteğiyle 7 Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nün (IISc) bir E-öğrenme girişimidir. Hindistan'ın.

Web Sitesi: nptel.ac.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, NPTEL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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