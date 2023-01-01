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BidAssist

BidAssist

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BidAssist'te Hindistan'daki kamu ve devlet ihalelerine çevrimiçi göz atın. Altyapı, inşaat, yollar, otoyollar, su ve sanitasyon, enerji, tarımsal yiyecek ve içecek, demiryolu ve çok daha fazlasını içeren 25.000'den fazla Hindistan hükümeti ihalesi için E İhale portalımızı keşfedin.

Web Sitesi: bidassist.com

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