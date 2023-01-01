Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Meez ile mutfağınız daha pürüzsüz çalışır. Doğru yiyecek maliyetlendirmesinden daha hızlı ekip eğitimine ve daha iyi tarif organizasyonuna kadar mutfak işletim sistemimiz, yiyecek ve içecek profesyonellerinin düşünme ve çalışma şekline göre tasarlanmıştır.

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