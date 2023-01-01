WebCatalog

meez

meez

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Web Sitesi: getmeez.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde meez çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Meez ile mutfağınız daha pürüzsüz çalışır. Doğru yiyecek maliyetlendirmesinden daha hızlı ekip eğitimine ve daha iyi tarif organizasyonuna kadar mutfak işletim sistemimiz, yiyecek ve içecek profesyonellerinin düşünme ve çalışma şekline göre tasarlanmıştır.

Web Sitesi: getmeez.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, meez ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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