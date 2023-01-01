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Worldometers

Worldometers

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Nüfus, hükümet ve ekonomi, toplum ve medya, çevre, gıda, su, enerji ve sağlıkla ilgili canlı dünya istatistikleri. Dünya nüfus saati, bu yılki orman kaybı, karbondioksit CO2 emisyonu, dünya açlık verileri, tüketilen enerji ve çok daha fazlasını içeren ilginç istatistikler

Web Sitesi: worldometers.info

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