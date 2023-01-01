Rain, Bitcoin, Ethereum ve 70'ten fazla diğer kripto para birimini çevrimiçi olarak satın almanıza, satmanıza, takas etmenize ve saklamanıza olanak tanıyan bir kripto para aracı kurumudur. Rain, Orta Doğu'daki ofisleriyle hizmetlerini finans kurumu standardında sunmaktadır. Rain, Bahreyn Merkez Bankası tarafından kripto para birimi ticaret platformu olarak lisanslanmıştır.

Web Sitesi: rain.com

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