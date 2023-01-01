Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin yürütme organına bağlı, ada bölgeleri ve ilgili eyaletler de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde posta hizmeti sağlamaktan sorumlu bağımsız bir kurumdur.

Web Sitesi: usps.com

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