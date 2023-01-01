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National Weather Service

National Weather Service

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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), koruma, güvenlik ve genel amaçlarla kuruluşlara ve halka hava durumu tahminleri, tehlikeli hava koşulları uyarıları ve hava durumuyla ilgili diğer ürünleri sağlamakla görevli, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin bir kurumudur. bilgi. Ticaret Bakanlığı'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) şubesinin bir parçasıdır ve merkezi Washington metropol alanı içindeki Silver Spring, Maryland'de bulunmaktadır. Ajans, 1890'dan 1970 yılında bugünkü adını alana kadar Amerika Birleşik Devletleri Hava Durumu Bürosu olarak biliniyordu. NWS, birincil görevini ulusal ve bölgesel merkezler ve 122 yerel Hava Tahmin Ofisi (WFO'lar) aracılığıyla yerine getirir. NWS, ABD federal hükümetinin bir kurumu olduğundan, ürünlerinin çoğu kamu malıdır ve ücretsiz olarak temin edilebilir.

Web Sitesi: weather.gov

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