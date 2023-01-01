Poste Italiane S.p.A. İtalyan posta servis sağlayıcısıdır. Gruppo Poste Italiane, posta hizmetleri sağlamanın yanı sıra, İtalya genelinde entegre iletişim, posta tasarrufu ürünleri, lojistik, finans ve sigorta hizmetleri sunmaktadır.

Web Sitesi: poste.it

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