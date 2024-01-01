Leevia, ödüllü yarışmalara ilişkin İtalyan düzenlemeleri ve Avrupa gizlilik yasası (GDPR) doğrultusunda çevrimiçi yarışmalar oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan ilk İtalyan platformudur. Pazarlama ve iletişim ajanslarına ve büyük markalara nitelikli potansiyel müşteriler toplamak, toplulukla etkileşim kurmak ve Instagram, Facebook ve Twitter'da marka bilinirliği yaratmak için hizmetler sağlar. Leevia'nın çözümleri halihazırda RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli ve LG gibi İtalyan pazarındaki liderler tarafından benimsendi. Leevia platformunun ürünleri 4 gruba ayrılmıştır: * Büyüme Paketi, mevcut kullanıcı Veritabanını artırmak ve topluluğu bölümlere ayırmak için. Paketin tüm ürünleri (Çekiliş, Anında Kazanma vb.) API aracılığıyla entegre edilebilir. * Farkındalık Paketi, marka bilinirliğini artırmak için. Paketin amiral gemisi ürünü, o anın sosyal ağıyla entegre olan Instagram Yarışmasıdır. * Etkileşim Paketi, mevcut kullanıcıların katılımını sağlar. Sınav ve Anketler ürünleri arasında. * Potansiyel müşteri yaratma kampanyalarının dönüşüm oranını en üst düzeye çıkarmak için Oyunlaştırma Paketi.

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Web Sitesi: leevia.com

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