Sweep
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Web Sitesi: sweep.net
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Sweep sürdürülebilirlik veri yönetimi platformudur. Pazar lideri, yapay zeka destekli yazılımı, kuruluşların artan açıklama gereksinimlerini yönetmek ve sürdürülebilir iş hedeflerine ulaşmak için harekete geçmek için işlerindeki ve değer zincirlerindeki tüm ekstra finansal verileri anlamalarına yardımcı olur. Rachel Delacour, Yannick Chaze ve Raphael Guller tarafından ortaklaşa kurulan Sweep, L'Oreal, Lacoste ve Hewlett Packard gibi müşterilerle dünya çapındaki kurumsal, orta ölçekli pazar ve finans kurumlarıyla ortaklık yapıyor. Sweep, B Corp sertifikalıdır ve Dünya Bankası'nın Karbon Fiyatlandırma Liderlik Koalisyonu, France Invest ve Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği'nin üyesidir.
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Web Sitesi: sweep.net
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