Qualifio
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: qualifio.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Qualifio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to a client's wider technologies for data enrichment. More than 400 enterprises currently use Qualifio including TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL, etc.
Kategoriler:
Web Sitesi: qualifio.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Qualifio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.