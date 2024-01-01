WebCatalog

Sweeppea

Sweeppea

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Web Sitesi: web.sweeppea.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sweeppea çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tam ve Self Servis Çekiliş Çözümü: Sweeppea, potansiyel müşteri yaratan, etkileşimi ve satışları artıran ödüle dayalı promosyonlar yürütmeyi kolaylaştırır. Sweeppea, kullanıcıların metin kazanarak kazanılan çekilişlerle mobil cihaz üzerinden müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Sweeppea, çekiliş heyecanı yaratmak, mobil abonelerden oluşan bir veritabanı oluşturmak ve içerik ve promosyonları paylaşmak için kullanılan özel bir teknolojidir.

Kategoriler:

Productivity
Çekiliş Yazılımı

Web Sitesi: web.sweeppea.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sweeppea ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Osortoo

Osortoo

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ShortStack

ShortStack

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Shopobill

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Trade Show Prize Co

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