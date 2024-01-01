Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tam ve Self Servis Çekiliş Çözümü: Sweeppea, potansiyel müşteri yaratan, etkileşimi ve satışları artıran ödüle dayalı promosyonlar yürütmeyi kolaylaştırır. Sweeppea, kullanıcıların metin kazanarak kazanılan çekilişlerle mobil cihaz üzerinden müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Sweeppea, çekiliş heyecanı yaratmak, mobil abonelerden oluşan bir veritabanı oluşturmak ve içerik ve promosyonları paylaşmak için kullanılan özel bir teknolojidir.

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