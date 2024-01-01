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PromoSimple

PromoSimple

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Web Sitesi: promosimple.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PromoSimple çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PromoSimple, web sitelerine, markalara ve bloglara çevrimiçi çekilişler, çekilişler ve yarışmalar için veri oluşturmaya, yönetmeye ve sentezlemeye yönelik basit çözümler sunan web tabanlı bir uygulamadır. PromoSimple'ın temel hedefi, işletmelerin hediye ve promosyonlar yoluyla izinli pazarlama yoluyla ilgili müşteri tabanlarını korumalarını ve büyütmelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır. PromoSimple müşterileri, Facebook ve Instagram beğenilerini, Twitter'da bahsedilenleri ve takipleri, e-posta abonelerini ve çok çeşitli ek eylemleri artıran promosyonlar yürütmek için özel giriş formları oluşturabilir. PromoSimple etkili, erişilebilir, verimli ve kullanımı kolaydır.

Kategoriler:

Business
Çekiliş Yazılımı

Web Sitesi: promosimple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PromoSimple ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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