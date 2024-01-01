PromoSimple, web sitelerine, markalara ve bloglara çevrimiçi çekilişler, çekilişler ve yarışmalar için veri oluşturmaya, yönetmeye ve sentezlemeye yönelik basit çözümler sunan web tabanlı bir uygulamadır. PromoSimple'ın temel hedefi, işletmelerin hediye ve promosyonlar yoluyla izinli pazarlama yoluyla ilgili müşteri tabanlarını korumalarını ve büyütmelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır. PromoSimple müşterileri, Facebook ve Instagram beğenilerini, Twitter'da bahsedilenleri ve takipleri, e-posta abonelerini ve çok çeşitli ek eylemleri artıran promosyonlar yürütmek için özel giriş formları oluşturabilir. PromoSimple etkili, erişilebilir, verimli ve kullanımı kolaydır.

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Web Sitesi: promosimple.com

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