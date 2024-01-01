Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Strutta'nın sektör lideri teknolojisi, güçlü sosyal promosyonlar aracılığıyla markaları hedef tüketicileriyle buluşturuyor. Strutta araçları ajansların, markaların ve geliştiricilerin kolayca etkileşimli yarışmalar ve çekilişler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Strutta, önde gelen uluslararası ajanslar, Fortune 500 şirketleri ve küçük işletmeler için ödüllü promosyonlara destek verdi. Müşteriler arasında Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola ve Shutterfly bulunmaktadır.

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