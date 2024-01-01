Fyre, özellikle blockchain endüstrisi için oluşturulmuş bir pazarlama aracıdır. Hypersign protokolüne, kişisel ve sosyal kimlik bilgilerine dayanan Fyre, işletmelerin sosyal medya patlamalarını, çekilişleri, yarışmaları, yönlendirme programlarını ve daha fazlasını kullanarak patlayıcı gerçek zamanlı promosyonlar yoluyla kült düzeyinde takipçiler geliştirmelerine olanak tanır. Web3 Uyumludur ve Genel Anahtar Şifrelemesi üzerine kurulmuştur. Fyre güvenli bir şekilde 'Dayanıklı ve Güvenilir Topluluklar' oluşturmanıza yardımcı olur. Fyre ile blockchain projeleri aşağıdaki gibi topluluk etkinliklerini gerçekleştirebilir: * Kazanmak için Oynayın * Çekilişler * Hediyeler * Yarışmalar * Airdrop'lar * MEME/Çıkartma Yarışmaları * Topluluk oluşturma faaliyetleri * Özel kampanyalar

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Web Sitesi: fyre.id

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