Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wishpond çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.

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