Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Leadberry, web sitesi ziyaretçilerini satış potansiyel müşterilerine dönüştüren web tabanlı bir B2B müşteri adayı oluşturma yazılımıdır. Google Analytics tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: leadberry.com

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