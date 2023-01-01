Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.

Web Sitesi: serviceform.com

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