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Web Sitesi: getbrave.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Brave çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brave is a visitor conversion engine that provides anyone with a WordPress website with 200+ conversion widget that you can plug in and start converting visitors. You can also integrate popular EMS or CRM to your websites to collect leads and track conversions real-time with Advanced Analytics. Easily convert visitors to client and customers with 20 different types of widgets like lead magnets, Social Signups, Woocommerce Upsells, Related Blog Posts, Custom Banner Ads, Survey, Quizzes & a lot more.

Kategoriler:

Software Development
Lead Capture Software

Web Sitesi: getbrave.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brave ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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