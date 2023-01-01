IPFingerprint, size mevcut bilinmeyen web ziyaretçilerini işe dönüştürme gücü veren web zekası yazılımıdır. IPFingerprint, web sitenize bakan işletmeleri belirleyecek ve görüntüledikleri sayfaları, hizmetleri veya ürünleri size gösterecektir. Ayrıca bu ziyaretçilerin web sitenizi nasıl bulduklarını ve eğer Google Ads aracılığıyla ise oraya ulaşmak için hangi ifadeleri kullandıklarını da size söyleyecektir. Pazarlama bütçenizi artırmadan dönüşüm huninize daha fazla iş gelir! IPFingerprint'in size söylediklerinin özeti… İşletme kimliği ve iletişim bilgileri Ziyaretçi kaynağı (Google, kampanya bağlantısı, Facebook, Google Ads, vb…) Sayfa görüntülemeleri ve ziyaret süresi İşletme ve bireysel e-posta adresleri

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