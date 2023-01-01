WebCatalog
Rake

Rake

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rake.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rake çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rake, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek için sohbet widget'ı içerir - doğrudan mesajlarla ekip iletişim özellikleri, kanal konuşmaları - çeşitli platformlarda çok kanallı sohbet bağlantıları - web sitesi ziyaretçisinin Google Analytics'in canlı ve basit bir versiyonunu izlemesi - konuşma takibi için görev yönetimi

Web Sitesi: rake.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rake ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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