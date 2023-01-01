Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rake çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Rake, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmek için sohbet widget'ı içerir - doğrudan mesajlarla ekip iletişim özellikleri, kanal konuşmaları - çeşitli platformlarda çok kanallı sohbet bağlantıları - web sitesi ziyaretçisinin Google Analytics'in canlı ve basit bir versiyonunu izlemesi - konuşma takibi için görev yönetimi

Web Sitesi: rake.ai

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