Fastbase, B2B pazarlama ve satışlarını desteklemek için büyüyen bir araç paketi sunan bir web ve veritabanı analitiği şirketidir. Fastbase 2014 yılında kuruldu ve Haziran 2016'da Fastbase, web sitenizi ziyaret eden şirketleri tanımlayan bir Google Analytics eklentisi olan Fastbase WebLeads'i piyasaya sürdü. Fastbase WebLeads, işletmenize ilgi gösteren şirketleri ve kuruluşları, aradıkları bilgileri ve görüntüledikleri sayfaları keşfetmenizi sağlayan, Google Analytics için bir web ziyaretçisi izleme aracıdır. Kıyaslama verileri ile Fastbase SaaS uygulamasını izleyen yerleşik web potansiyel müşterilerinin birleştirilmesi, dijital hedef kitlelerin gerçek anlamda anlaşılmasını sağlar. Bir Google analiz hesabıyla oturum açarak ve Fastbase'in Google analiz verilerine erişebileceğini kabul ederek Fastbase WebLeads'e kaydolmak ve kullanmaya başlamak kolaydır. Fastbase uygulamasında ilk kez Fastbase, analitik hesabınızdan müşteri adaylarını alır ve ardından bunları işlemeye başlar. Ana menü potansiyel müşteri araması ve konum filtresi sunar. Ana görünümler şunlardır: - İstatistikler - Yeni potansiyel müşteriler - Web yayınları - Sıcak potansiyel müşteriler - Google Ads potansiyel müşterileri - Haritayı Göster 'İstatistikler' seçeneği, en aktif ziyaretçileri ve bunların sektöre ve ülkeye göre segmentasyonunu gösteren son etkinliklerin anlık görüntüsünü almak için gerçekten kullanışlıdır. 'Harita' seçeneğini kullanmak aynı zamanda web ziyaretçilerinizin dünya çapında nerede bulunduğunu anında görmenin de yararlı bir yoludur. Seçeneklerin çoğu kendini açıklayıcı niteliktedir. Fastbase WebLeads, B2B olası müşteri yaratmayı amaçlamaktadır. Filtreler (belirli bir ülkeden gelen ziyaretçiler, belirli bir sayfayı görüntüleyen ziyaretçiler vb.) oluşturabilir ve excel ve Google sayfalarına aktarabilirsiniz.

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