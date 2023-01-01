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Snitcher

Snitcher

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Web Sitesi: snitcher.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Snitcher çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snitcher enables you to find and close more deals, improve re-targeting and enrich analytics. By identifying the companies visiting your website and connecting to CRM’s and Google Analytics. Our platform offers high identification rates (2-3x industry averages). The interface is easy to use, boasting powerful filtering to focus on the leads that matter. New leads can be sent to sales via integrations with notifications on further visits. Marketing can analyse performance in the platform or enrich Google Analytics with company information to build reports and ad audiences.

Kategoriler:

Business
Visitor Identification Software

Web Sitesi: snitcher.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snitcher ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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ZoomInfo

ZoomInfo

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Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

User.com

User.com

user.com

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Customers.ai

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