WebCatalog
60sec.site

60sec.site

60sec.site

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 60sec.site çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli blog ile 60 saniyede Açılış Sayfası oluşturun. Ziyaretçilerinizi müşterilere dönüştürmek için pazarlama, tasarım veya geliştirme konularında özel bilgiye ihtiyacınız yok.

Web Sitesi: 60sec.site

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