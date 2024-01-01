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Bir Summit şirketi olan Deft, Fortune 500 listesindeki KOBİ'lere yönelik güvenilir bir yönetilen BT hizmetleri sağlayıcısıdır. 1999 yılında kurulan, dünya çapındaki en iyi veri merkezlerinde ödüllü ortak yerleşim, bulut, felaket kurtarma ve ağ hizmetleri sağlıyoruz. Deft, BT çözümlerinde bir güç merkezi oluşturmak amacıyla ortak yerleşim, bulut ve ağ hizmetlerini birleştirmek amacıyla 2024 yılında Summit tarafından satın alındı.

Web Sitesi: deft.com

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