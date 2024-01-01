Shopobill, perakendecilerin ve FMCG/CPG üreticilerinin satışlarını artırmasına yardımcı olan bir Perakende Medya ve Alışverişçi Etkileşimi çözümüdür. * Perakendecilerin FMCG üreticileri adına katma değerli promosyonlar başlatması ve tanıtması için self servis sistemi * Perakende mağazalarda FMCG ürünlerinin satışını teşvik etmek için 400'den fazla test edilmiş ve kanıtlanmış mekanizmaya sahip kod promosyon motoru yok (çevrimdışı ve e-com) * Değere dayalı promosyon tekliflerini teşvik etmek ve perakende mağazalara yeni müşteriler çekmek için satın alınan tabanlı medya hedefleme çözümleri Satın al ve al, anında kazan, para iadesi, ödül çekilişine katılma, tara ve kazan, çarkı çevir ve çok daha fazlası gibi mekanizmalarla tüketici aktivasyon kampanyalarının hızlı bir şekilde hazırlanmasına ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan SAAS kodsuz platform. Shopobill platformu şunları içerir: * Katılımcının kişisel hesabıyla web sitesi ve sohbet robotları için web oluşturucu * 400'den fazla promosyon mekaniği * OCR doğrulaması * Otomatik ödül çekilişi * Dijital ödül dağıtımı * Kullanıcılar için bültenler ve bildirimler * Gerçek zamanlı tanıtım panoları Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty ve Puig, tüketici tanıtımlarını otomatikleştirmek için Shopobill'i kullanıyor.

Web Sitesi: shopobill.com

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