WebCatalog

SparkPlug

SparkPlug

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Web Sitesi: sparkplug.app

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SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. SparkPlug'ın teşvik motoru, yönetilen ödemeler ve ticari promosyon yönetim araçları, perakendecilerin ve restoranların ön saflardaki çalışanları için satıcı sponsorluğundaki satış teşviklerini kolaylaştırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır.

Web Sitesi: sparkplug.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, SparkPlug ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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