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Kennect, karmaşık ücret planlarını yönetmek için basit bir çözüme ihtiyaç duyan işletmelere yönelik lider bir teşvik platformudur. Yalnızca yönetici için teşvik hesaplamasını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda satış temsilcilerine teşvik ödemelerinin tam gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. Akıllı itme özelliği sayesinde artık temsilcilerinizden hiçbirinin kotalarını kaçırmadığından emin olabilirsiniz

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