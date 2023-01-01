WebCatalog

Kennect

Kennect

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Web Sitesi: kennect.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kennect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kennect, karmaşık ücret planlarını yönetmek için basit bir çözüme ihtiyaç duyan işletmelere yönelik lider bir teşvik platformudur. Yalnızca yönetici için teşvik hesaplamasını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda satış temsilcilerine teşvik ödemelerinin tam gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. Akıllı itme özelliği sayesinde artık temsilcilerinizden hiçbirinin kotalarını kaçırmadığından emin olabilirsiniz

Web Sitesi: kennect.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kennect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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