Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

"İster CEO ister Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olun, satış tazminat planı muhtemelen satış stratejisini yönlendirmek için sahip olduğunuz en güçlü araçtır." Hubspot'ta Mark Roberge Satış Başkan Yardımcısı. Qobra, komisyonlarınızın hesaplanmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını otomatikleştirmenize olanak tanır! Excel ile zaman kaybetmeyi bırakın, hataları azaltın ve gerçek zamanlı görünürlük ile satış motivasyonunuzu artırın! CRO, Satış Müdürü, Satış Operasyonları, satış ekipleriniz için Qobra, satış performansınızı teşvik edecek ve artıracak bir araçtır.

Web Sitesi: qobra.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qobra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.