Salescomp, satış telafi sürecinizi otomatikleştirerek hayatınızı kolaylaştırabilir. Komisyonların ve teşvik planlarının muhasebesi ve yönetimi, çalışan ataması, süre ve işlem türü de dahil olmak üzere bir dizi ayarlanabilir kurala dayalı olarak salescomp tarafından otomatikleştirilir. Ek olarak yazılım, satış görevlilerine önceki kazançların ve tahmini gelirin kapsamlı analizini sunar. Sonuç olarak, satış görevlileri olası kapalı sözleşmelere dayalı ödeme tahminlerine erişebilir ve bu da onların çeşitli ücret senaryolarına hazırlanmalarına olanak tanır. Satış görevlileri bunun sonucunda gerçek kazanç potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik edilebilir ve motive edilebilir. Artık tüm manuel hataya açık e-tablolardan kurtulabilirsiniz; satış ekibiniz, onlara doğru ve şeffaf ödemeler sağlarsanız daha güvende hissedecektir.

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