Alternatifler - Salescomp
KOHO
koho.ca
Anında para iadesi almanın en iyi yolu. Tüm alışverişlerinizde %0,5 nakit iadesi ve ortaklarımızla çevrimiçi veya mağazadan alışveriş yaptığınızda %10'a kadar nakit iadesi kazanın.
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
Spiff
spiff.com
Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak verilir...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
QCommission
qcommission.com
QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan kom...
Qobra
qobra.co
"İster CEO ister Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olun, satış tazminat planı muhtemelen satış stratejisini yönlendirmek için sahip olduğunuz en güçlü araçtır." Hubspot'ta Mark Roberge Satış Başkan Yardımcısı. Qobra, komisyonlarınızın hesaplanmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını otomatikleştirm...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ, ekipleri bir araya getirmek için tasarlanmış 1 numaralı satış komisyonu yazılımıdır. Ekiplere komisyonları daha doğru ve şeffaf bir şekilde yürütme yetkisi veriyoruz.
incentX
incentx.com
incentX, komisyonlar, indirimler, telif ücretleri, geri faturalar ve ters ibrazlar dahil olmak üzere teşvik programınızı planlamak, yönetmek ve sonuçlandırmak için gereken tüm araçları sağlayan, zengin özelliklere sahip, bulut tabanlı bir platformdur. hepsinden iyisi, kusursuz, uçtan uca bir deneyim...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, dünyanın ilk FaaS'sidir (hizmet olarak FOSS) ve tüm işletme boyutlarına yöneliktir ve işletme gelirinizi artırmanıza yardımcı olabilecek bir dizi özellik sunar. Oldukça ölçeklenebilir olan bulut tabanlı bir CRM'dir, böylece işletmeniz büyüdükçe kolayca daha fazla kullanıcı veya özellik ...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission, kullanımı kolay bir satış komisyonu uygulamasıdır. Satış komisyonlarını basit ve kolay bir şekilde hesaplayabilir. Girdiğiniz satış verilerini alır, ardından komisyon ekstreleri oluşturmak için belirlediğiniz komisyon hesaplamalarını uygular. Tamamen web tabanlıdır ve satış temsilci...
Amalia
amalia.io
Amalia.io, kolaylaştırılmış satış ödemeleriyle büyümeyi hızlandırıyor. Satış performansı yönetimi çözümümüz, satış ekiplerini motive eden şeffaflığı ve finans ve operasyon ekiplerinin katma değerli girişimlere daha fazla zaman ayırmasını sağlayan otomasyonu sağlar. Avrupalı bir lider olan Amalia.i...
Kennect
kennect.io
Kennect, karmaşık ücret planlarını yönetmek için basit bir çözüme ihtiyaç duyan işletmelere yönelik lider bir teşvik platformudur. Yalnızca yönetici için teşvik hesaplamasını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda satış temsilcilerine teşvik ödemelerinin tam gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. Ak...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly, %100 küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan ilk bulut tabanlı satış komisyonu ve satış tazminat yönetimi web uygulamasıdır. Karmaşık olmayan veri içe aktarma araçlarımız, sihirbaz tabanlı hedef ve ücret planımız ve komisyon belirleme araçlarımız, birkaç dakika içinde çalışmaya baş...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...
Sales Cookie
salescookie.com
Satış Çerezi, katılımcı kaydından teşvik planı tasarımına ve kişisel kontrol panellerine kadar komisyon programınızın tüm yönlerini yönetmek için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir çözümdür. Satış Çerezi, KOBİ dostu maliyet ve kullanıcı deneyimi ile kurumsal çözümlerde bulunan yetenekleri sağlar. Te...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai, işinize ve satış modelinize tam olarak uyarlanmış doğru, dinamik ücret yönetimi ve gelir optimizasyonu ile satış performansını artırır. Benzersiz artırılmış zeka yaklaşımımız, satış, finans ve bordro ekiplerinize tutarlı, güvenilir teşvik verileri sağlar; böylece formül oluşturmayı, hesapl...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ, büyüyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir satış komisyonu yazılımıdır. Ancak yalnızca satış komisyonlarını otomatikleştirmekle kalmıyoruz. ElevateHQ, şirketlerin çalışanlarını motive etmek için satış teşviklerini kullanma biçimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Harika sonuçların anc...
Everstage
everstage.com
Everstage, teşvikler aracılığıyla doğru iş sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olan lider Satış Komisyonu Yazılımıdır. Satış komisyonları, büyük bir işletme gideri olmasına rağmen genellikle tam potansiyeliyle kullanılmayan bir gelir aracıdır. Everstage, teşvik programınızın seviyesini yükseltmenize ve ...
QuotaPath
quotapath.com
Gelir ekipleri için son derece şeffaf, uçtan uca bir ücretlendirme çözümü. Komisyon takibi, ödeme planlaması ve teşvik motivasyonu doğru şekilde yapıldı. Denemesi bedava.
EqualTo
equalto.com
EqualTo, şirketlerin komisyonları yönetme ve ekipleri gerçek zamanlı verilerle motive etme konusunda yeni bir standart belirliyor.