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Forma.ai

Forma.ai

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Web Sitesi: forma.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Forma.ai, işinize ve satış modelinize tam olarak uyarlanmış doğru, dinamik ücret yönetimi ve gelir optimizasyonu ile satış performansını artırır. Benzersiz artırılmış zeka yaklaşımımız, satış, finans ve bordro ekiplerinize tutarlı, güvenilir teşvik verileri sağlar; böylece formül oluşturmayı, hesaplamayı ve doğrulamayı bırakıp gerçekten işleri yürütmeye başlayabilirler. Forma.ai, satış tazminatının karmaşıklığını, gelirinizi artırmak için en güçlü aracınıza dönüştürür.

Web Sitesi: forma.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Forma.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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