Alternatifler - Forma.ai

Skynamo

skynamo.com

Skynamo, üreticiler, toptancılar ve distribütörler için hepsi bir arada Saha Satış Platformudur. Bunu eksiksiz bir saha satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve sipariş yakalama çözümü olarak düşünmeyi seviyoruz. Skynamo, satış ekiplerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına olanak t...