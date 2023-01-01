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Wallester

Wallester

business.wallester.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wallester çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!

Web Sitesi: business.wallester.com

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