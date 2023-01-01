WebCatalog
Privacy

Privacy

privacy.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Privacy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her satın alma işleminizde ücretsiz olarak yeni bir sanal kart kazanın. Harcama limitleri belirleyin, tek kullanımlık kartlar veya yalnızca belirli satıcılarda çalışan kartlar hazırlayın. Güvenliği ihlal edilmiş kartlar, gizli ücretler ve unutulan abonelikler nedeniyle istenmeyen ödemeleri engelleyerek 100 milyon ABD doları tasarruf eden 100.000'den fazla kullanıcıya katılın.

Web Sitesi: privacy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Privacy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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