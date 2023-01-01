WebCatalog
Betterteam

Betterteam

app.betterteam.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Betterteam çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş ilanınızı dakikalar içinde 100'den fazla iş sitesine yayınlayın ve 100 milyondan fazla adaya ulaşın. 4 günlük ücretsiz deneme, kredi kartı gerekmez.

Web Sitesi: betterteam.com

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