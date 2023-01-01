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SmartWinnr

SmartWinnr

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Web Sitesi: smartwinnr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SmartWinnr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI'lar - Daha fazla görünürlük ve şeffaflık için teşvikleri gerçek zamanlı olarak takip edin - Bilgiyi artırmak için yapay zeka odaklı testler ve düzenli takviyeler - Müşteri etkileşimlerini geliştirmek için sürekli koçluk

Web Sitesi: smartwinnr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmartWinnr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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