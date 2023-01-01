SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI'lar - Daha fazla görünürlük ve şeffaflık için teşvikleri gerçek zamanlı olarak takip edin - Bilgiyi artırmak için yapay zeka odaklı testler ve düzenli takviyeler - Müşteri etkileşimlerini geliştirmek için sürekli koçluk

Web Sitesi: smartwinnr.com

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