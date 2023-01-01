QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan komisyonları detaylı ve net bir şekilde iletebilir. QCommission, tazminat yöneticisinin sistemde alacaklılar, ürünler, müşteriler, planlar, teşvikler, kotalar, ödeme sıklığı vb. oluşturmasına olanak tanır. Çeşitli teşvikler için kredilendirme ve hesaplama kurallarının oluşturulmasına olanak sağlar. Performans işlemlerinin sisteme girilmesine veya aktarılmasına ve teşviklerin gerektiği sıklıkta hesaplanmasına yardımcı olur. Performans işlemleri gerektiği sıklıkta, hatta gün içinde birden çok kez işlenebilir, alacaklandırılabilir ve hesaplanabilir. Sistemde işlemlere ilişkin ayarlamalar yapılıp işlenebilmektedir. Eksiksiz ve kapsamlı raporlama yeteneği, kullanıcıya tüm hesaplamaları çok detaylı bir biçimde raporlama olanağı sağlar. QCommission, GDPR ve SOC gereklilikleriyle uyumludur ve uyumluluğu kanıtlayabilmektedir.

Web Sitesi: qcommission.com

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