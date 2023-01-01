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QCommission

QCommission

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Web Sitesi: qcommission.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QCommission çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan komisyonları detaylı ve net bir şekilde iletebilir. QCommission, tazminat yöneticisinin sistemde alacaklılar, ürünler, müşteriler, planlar, teşvikler, kotalar, ödeme sıklığı vb. oluşturmasına olanak tanır. Çeşitli teşvikler için kredilendirme ve hesaplama kurallarının oluşturulmasına olanak sağlar. Performans işlemlerinin sisteme girilmesine veya aktarılmasına ve teşviklerin gerektiği sıklıkta hesaplanmasına yardımcı olur. Performans işlemleri gerektiği sıklıkta, hatta gün içinde birden çok kez işlenebilir, alacaklandırılabilir ve hesaplanabilir. Sistemde işlemlere ilişkin ayarlamalar yapılıp işlenebilmektedir. Eksiksiz ve kapsamlı raporlama yeteneği, kullanıcıya tüm hesaplamaları çok detaylı bir biçimde raporlama olanağı sağlar. QCommission, GDPR ve SOC gereklilikleriyle uyumludur ve uyumluluğu kanıtlayabilmektedir.

Web Sitesi: qcommission.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QCommission ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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