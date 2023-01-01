ElevateHQ, büyüyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir satış komisyonu yazılımıdır. Ancak yalnızca satış komisyonlarını otomatikleştirmekle kalmıyoruz. ElevateHQ, şirketlerin çalışanlarını motive etmek için satış teşviklerini kullanma biçimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Harika sonuçların ancak insanlar motive edildiğinde elde edilebileceğine inanıyoruz ve ürünümüz bu felsefenin bir uzantısıdır. Daha günlük bir düzeyde, ürünümüz manuel satış teşviki hesaplamasının ardındaki zahmetli çalışmayı ortadan kaldırır ve şirketlerin yalnızca en iyi performans gösterenler için değil, her temsilci için işe yarayan spiff'lerle denemeler yapmasına olanak tanır.

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