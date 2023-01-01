WebCatalog

ElevateHQ

ElevateHQ

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Web Sitesi: elevate.so

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ElevateHQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ElevateHQ, büyüyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir satış komisyonu yazılımıdır. Ancak yalnızca satış komisyonlarını otomatikleştirmekle kalmıyoruz. ElevateHQ, şirketlerin çalışanlarını motive etmek için satış teşviklerini kullanma biçimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Harika sonuçların ancak insanlar motive edildiğinde elde edilebileceğine inanıyoruz ve ürünümüz bu felsefenin bir uzantısıdır. Daha günlük bir düzeyde, ürünümüz manuel satış teşviki hesaplamasının ardındaki zahmetli çalışmayı ortadan kaldırır ve şirketlerin yalnızca en iyi performans gösterenler için değil, her temsilci için işe yarayan spiff'lerle denemeler yapmasına olanak tanır.

Web Sitesi: elevate.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, ElevateHQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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