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Commissionly

Commissionly

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Web Sitesi: commissionly.io

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Commissionly, %100 küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan ilk bulut tabanlı satış komisyonu ve satış tazminat yönetimi web uygulamasıdır. Karmaşık olmayan veri içe aktarma araçlarımız, sihirbaz tabanlı hedef ve ücret planımız ve komisyon belirleme araçlarımız, birkaç dakika içinde çalışmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Zengin özelliklere sahip ürünümüz, ne kadar karmaşık olursa olsun tüm komisyon ihtiyaçlarınızı karşılar. Gelir veya ürün bazlı komisyonlar, sabit veya kademeli komisyonlar, yinelenen komisyonlar, bölünmüş komisyonlar, kademeli yükseltme ve azaltma komisyonları ve hatta matris komisyonları oluşturma olanağına sahibiz. Benzersiz bir tazminat planınız olması durumunda da ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz. Siz ve alacaklılarınız, web kontrol panelimiz aracılığıyla onların bilgilerine her yerden erişebilir ve komisyon ödeme tutarlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için kolayca rapor üretebilirsiniz. Bugün kaydolun!

Web Sitesi: commissionly.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Commissionly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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